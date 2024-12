Koning bij staatsbanket: We hebben meer Spinoza nodig

Zowel de koning als Rebelo de Sousa sprak de genodigden van het staatsbanket toe. „Meneer de president, u bent een hartstochtelijk lezer; ik hoorde fluisteren dat u meerdere boeken per week verslindt”, sprak Willem-Alexander. „Dus u kent vast de volgende regels waarin Luís de Camões de meest universele van alle menselijke emoties bezingt: de liefde. Love is a fire that burns unseen, a wound that aches yet isn’t felt. In het Portugees klinkt het vast nóg mooier.”

Koning Willem-Alexander haalde ook Baruch Spinoza aan, een filosoof met Portugese ouders die in Amsterdam woonde en werkte. „Een wegbereider van de vrijheid van denken en spreken. Een vreedzame zoeker naar de waarheid die nooit tevreden was met gevestigde ideeën en gemakkelijke antwoorden. Ik denk wel eens: we hebben een beetje méér Spinoza nodig in onze tijd…”

Het staatsbanket vond plaats op de eerste dag van het tweedaagse staatsbezoek van Rebelo de Sousa. Op het menu stonden onder meer coquilles, kalfsbouillon met kalfsvlees, hertenbiefstuk en karamelmousse. Ook prinses Amalia was bij het diner. Zij zat aan tafel tussen tweede vicepremier Sophie Hermans en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn.