Belgisch koningspaar viert zilveren bruiloft

Hij stond bekend als een verstokte koninklijke vrijgezel. Tot 13 september 1999. Van de ene op de andere dag veranderde de status van toenmalig kroonprins Filip in die van een verloofd man. In de tuin van het Kasteel van Laken stelde hij Mathilde d’Udekem d’Acoz voor als zijn verloofde.

Voor de Belgische burgers was de aankondiging een grote verrassing. De verbazing werd alleen maar groter toen bleek dat Filip en Mathilde hun relatie maar liefst drie jaar verborgen hadden gehouden.

In 1996 leerden ze elkaar kennen op de tennisbaan. Mathilde was destijds werkzaam als logopediste. Met name voor haar veranderde er vanaf de verlovingsdag enorm veel. Haar anonimiteit was voorgoed voorbij en dat realiseerde ze zich in de aanloop naar haar presentatie als verloofde van de kroonprins maar al te goed. Toen zij en Filip in 2019 vierden dat ze twintig jaar getrouwd waren, blikten ze beiden in een interview met de Franstalige omroep RTBF terug op de mijlpalen van hun huwelijk. Voor Mathilde was de aanloop naar de verloving een spannende tijd. „De geruchten over mijn persoon begonnen vrijdag, drie dagen voordat ik officieel werd voorgesteld. Maar niemand had al een foto. Ik had het gevoel dat ik moest wegblijven van plaatsen waar ze me konden identificeren. U kent mijn liefde voor boeken? Ik trok me terug in een boekwinkel. Terwijl ik daar op het radionieuws hoorde vertellen over een mogelijke verloving van prins Filip, was ik aan het lezen.”

Verloving. beeld EPA, Herwig Vergult

Gezinsleven

Intussen hadden de twee alles terdege voorbereid. Amper drie maanden na de verloving trouwden ze. In de tussenliggende tijd bezocht het verloofde paar de Belgische provincies, de zogenoemde blijde inkomst.

Op 4 december 1999 was Brussel het toneel van alle feestelijkheden. Filip en Mathilde trouwden voor de burgerlijke stand in het stadhuis en het kerkelijk huwelijk werd door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Danneels, gesloten in de St-Michiels en St-Goedelekathedraal. Mathilde kreeg vanaf dat moment de titels hertogin van Brabant en prinses van België. Ook was ze de eerste koningin van België die in België is geboren.

Een kleine twee jaar na het huwelijk wordt hun eerste dochter, Elisabeth, geboren, die inmiddels alweer 23 jaar oud is. Na Elisabeth krijgen Filip en Mathilde nog drie kinderen: Gabriël (21), Emmanuel (19) en Eléonore (16).

Koninklijk gezin op de nationale feestdag. Van links naar rechts: prinses Eleonore, prins Gabriel, koningin Mathilde, koning Filip, kroonprinses Elisabeth en prins Emmanuel. beeld AFP, Nicolas Maeterlinck

Zijn huwelijk met Mathilde doet Filip vanaf het eerste moment goed. De toenmalige kroonprins stond als vrijgezel vooral bekend als de wat onhandige en saaie troonopvolger, die zich herhaaldelijk nogal onhandig uitdrukte, blunders op zijn naam schreef en weinig aansluiting leek te vinden bij de Belgische burgers. Door Mathilde komt Filip meer ontspannen over. Ook geniet hij van het gezinsleven, des te meer omdat Filip zelf geen rooskleurige jeugd heeft gehad. Het moeizame huwelijk van koning Albert en koningin Paola kenmerkte zich grotendeels door de schadelijke gevolgen van de buitenechtelijke relaties die beiden erop nahielden. Voor Filip en zijn zus Astrid en broer Laurent waren hun ouders niet onvoorwaardelijk aanwezig en ontbrak oprechte betrokkenheid en nabijheid.

Des te meer waardeert Filip zijn gelukkige huwelijk met Mathilde. „De dag dat Mathilde „ja” zei was de gelukkigste dag van mijn leven. Sinds die dag heeft ons huwelijk ons vier kinderen geschonken, die we met liefde omringen, liefde die ze ons in overvloed teruggeven.”

Toegewijd

Voor Filip en Mathilde breekt op 21 juli 2013 een nieuwe fase aan. Op de nationale feestdag van België volgt Filip zijn vader, koning Albert, op, die vanwege zijn leeftijd en kwetsbare gezondheid aftreedt. Als koninklijk paar worden Filip en Mathilde nog meer beoordeeld op hun presentatie en werkhouding dan voor de abdicatie. Gedurende zijn koningschap krijgt koning Filip steeds meer steun van het Belgische volk, de pers en de mensen die met hem samenwerken. Zo wordt Filip als betrokken, toegewijd en leergierig bestempeld en pleit het voor de koning dat hij zich zeer goed voorbereidt. In Belgische kranten wordt koning Filip geprezen omdat hij nabijheid en menselijkheid uitstraalt en tegelijk de waardigheid van zijn rol bewaakt. Tegelijk worden kritische noten gekraakt. Want, hoewel de koning slagen maakt om de monarchie moderner te maken, missen veel mensen spontaniteit en charisma. Tegelijk compenseert koning Filip dat gemis weer met stabiele pijlers als zijn professionaliteit en hoge werkethiek.

Met name tijdens bijzondere momenten blijkt hoezeer de koning en de koningin hun verantwoordelijkheid voelen. Zo waren ze erg betrokken na de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem (2016) en de zware overstromingen in verschillende Belgische gebieden (2021). Ook werd Filip gewaardeerd om zijn opstelling richting zijn halfzus Delphine; hij verwelkomde haar in de familie.

Na de overstromingen in juli 2021. beeld AFP, Bruno Fahy

Kinderen

Kenmerkend voor het Belgische koningspaar is de nauwe samenwerking tussen de koning en koningin. Filip en Mathilde treden graag gezamenlijk op en werken veel samen. Tegelijk wil het koningspaar bewust tijd maken voor de kinderen, benadrukte koningin Mathilde in een interview. „Het is belangrijk om grenzen te stellen tussen het publieke leven en het privéleven. Als we met onze kinderen zijn, dan zijn we in de eerste plaats ouders. Dat evenwicht is essentieel, zodat onze kinderen ons in de eerste plaats als ouders zien, en niet als mensen die opgeslokt wordt door onze functie. Dichtbij hen zijn, als ouders, van de oudste tot de vierde, is altijd heel belangrijk geweest.”

Naast de gezamenlijke optredens gaan de twee ook afzonderlijk op pad. Koningin Mathilde heeft zich ontwikkeld als een zeer betrokken koningin, die met klasse haar land vertegenwoordigt. Ze zet zich al jarenlang in voor mensenrechten; zo is ze sinds 2009 erevoorzitter van Unicef België. In het verleden bezocht ze onder meer Haïti, Ethiopië en Laos voor de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Collega’s en vrienden. In Charleroi, tijdens het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar. beeld ANP, Remko de Waal

Vlammetje

Naast alle verplichtingen maakt het koningspaar ook bewust tijd vrij voor elkaar. Ze genieten graag van de bosrijke omgeving van het Kasteel van Laken, volgens Mathilde. „Grote wandelingen maken, de mooie landschappen bekijken, de kleuren in de natuur, naar de vogeltjes luisteren. Dan kunnen we ook alle spanning loslaten. En van elkaar genieten, samen praten, dat is belangrijk.”

Ondanks hun drukke werkschema’s doen Filip en Mathilde hun uiterste best om in hun relatie te investeren. Toen ze twintig jaar getrouwd waren, merkte Filip op: „Als je je verlooft, als je kiest voor iemand, is er iets wat jou raakt. Dat is een vlammetje dat er altijd is. Soms moet je dat opnieuw aansteken. Maar dat vlammetje, waarom ik haar heb gekozen, zal me altijd raken.”

Een kwarteeuw huwelijk heeft Filip en Mathilde zichtbaar goed gedaan en geluk gegeven. Ze komen als gezin in een nieuwe fase, want hun kinderen zijn inmiddels op een leeftijd dat ze uit zullen vliegen. Maar Filip is ervan overtuigd dat dit niet ten koste zal gaan van zijn gezinsgeluk: „Ze zullen niet wegvliegen, ze zullen langskomen met de kleinkinderen.”