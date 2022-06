Twee Britten en een Marokkaan die in Oekraïne gevangen zijn genomen door pro-Russische separatisten gaan in beroep tegen de doodstraf die ze hebben gekregen in de regio Donetsk, meldt het Russische persbureau TASS. De drie werden gevangengenomen toen ze vochten voor de Oekraïense strijdkrachten.