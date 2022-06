Creditcardgegevens: Nederlanders gaven vakantiegeld volop uit

Nederlanders lijken ondanks de hoge inflatie niet terughoudender te zijn geweest met het besteden van hun vakantiegeld. Creditcarduitgever ICS zag dat in de twee weken dat de meeste mensen hun vakantiegeld kregen, de laatste week van mei en de eerste van juni, het aantal aankopen ongeveer gelijk was aan dezelfde periode in 2019, voor de pandemie. Wel namen die weken, mogelijk ook door het pinksterweekend, de bestedingen bij attracties en buitenlandse campings flink toe vergeleken met de twee weken ervoor.