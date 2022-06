De aandelenbeurzen in New York zijn licht lager gesloten, maar hebben een groot deel van hun eerdere verliezen op de dag weggewerkt. Beleggers verwerkten de toelichting die Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell gaf voor de Amerikaanse Senaat. Hij gaf aan vast te houden aan renteverhogingen om de hoge inflatie tegen te gaan, maar erkende dat dit een recessie in de Verenigde Staten kan veroorzaken.