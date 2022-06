Europese Commissie zet in op bindende regels voor natuurherstel

Ondanks dertig jaar natuurbescherming en regelgeving verdwijnen plant- en diersoorten in hoog tempo in de Europese Unie en verkeren ecosystemen in een slechte staat. De Europese Commissie wil daarom bindende doelen om de natuur gezonder te maken, zodat de bijenstand weer op peil komt en moerassen, bossen en de zeebodem herstellen. Daarnaast stelt het dagelijks EU-bestuur voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen te halveren tegen 2030.