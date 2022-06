Twee tbs’ers zijn dinsdagavond tussen 20.30 en 21.00 uur gevlucht uit de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen. Zij hebben daarvoor hulp van buitenaf gehad, zegt een woordvoerster van de Pompestichting woensdag. Onbekenden hebben met apparatuur een gat in de hekken rond het forensisch psychiatrisch centrum gemaakt. De tbs’ers zijn daarna in een auto verdwenen.