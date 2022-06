In New York blijven de aandelenbeurzen maandag dicht vanwege Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. De naam Juneteenth is een combinatie van de woorden June (juni) en nineteenth (negentiende), verwijzend naar de dag in 1865 waarop de laatste tot slaaf gemaakte mensen werden bevrijd.