Commissie: invloed koninklijk huis in zaak-Poch niet gebleken

Het koninklijk huis heeft voor zover is na te gaan geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch. Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis „pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden”, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.