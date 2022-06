Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoeft voor de tweede nacht op rij waarschijnlijk niemand op stoelen of in tenten te slapen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat de druk op Ter Apel is verminderd door onder meer de inzet dit weekend van de veiligheidsregio’s en de gemeenten om plek vrij te maken voor asielzoekers.