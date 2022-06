De omstandigheden bij aanmeldcentrum Ter Apel waar asielzoekers op stoelen in wachtruimtes en in tenten slapen is volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR onhoudbaar en onacceptabel. „We zijn echt door een ondergrens gezakt”, stelt Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland. Het Rode Kruis noemde de situatie bij het aanmeldcentrum eerder „onmenselijk”.