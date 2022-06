Op de derde dag van de publieke hoorzittingen van de parlementaire commissie in de VS die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 kwamen twee getuigen aan het woord die duidelijkheid schepten over de rol van vicepresident Mike Pence. Hij weigerde mee te doen aan Donald Trumps poging de uitslag van de verkiezingen van 2020 te veranderen.