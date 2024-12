Arabische landen roepen op tot vreedzame machtsoverdracht Syrië

Buitenland

Acht Arabische landen hebben opgeroepen tot een „vreedzame machtsoverdracht” in Syrië, „waarin alle politieke en maatschappelijke stromingen vertegenwoordigd zijn”. Die oproep deden de buitenlandministers uit Jordanië, Irak, Saudi-Arabië, Egypte, Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Qatar in een verklaring na een crisisbijeenkomst in Jordanië.