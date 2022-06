Tbs’er kwam vrij omdat OM niet meldde dat hij naar kliniek moest

De tbs’er die eind februari ten onrechte op vrije voeten was gesteld door de gevangenis in Sittard, had dat te danken aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM meldde niet aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat het ging om een tbs-gestelde. Daarom was niet bekend dat hij vanuit de gevangenis, waar hij een week had gezeten, weer terug moest worden gebracht naar een tbs-kliniek in Oostrum. De man meldde zich daar overigens diezelfde dag uit eigen beweging, zo werd al bekend.