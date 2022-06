Economen: grondige renovatie woningmarkt hard nodig

Om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken is een grondige renovatie nodig. Zo zouden huizenbezitters meer belasting moeten gaan betalen. Daarnaast zouden jongeren hun pensioen moeten kunnen gebruiken voor de aankoop van een woning. Dat stellen economen van ABN Amro, ING en Rabobank in een gezamenlijk rapport. Aan het rapport schreven ook een reeks hoogleraren en andere deskundigen mee. De Volkskrant berichtte eerder op woensdag over de veranderingen die volgens de kenners doorgevoerd moeten worden.