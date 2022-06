Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft in de Romeinse gevangenis Rebibbia gezien hoe wordt omgegaan met gevangenen die vallen onder de strenge antimaffiawet in Italië, die contact met de buitenwereld nagenoeg onmogelijk maakt. De minister kondigde maandag, vlak voor zijn bezoek, een onderzoek aan om te kijken of zoiets ook geschikt zou zijn voor Nederland.