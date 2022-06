In 1992 promoveerde Auke H. Vlagsma op de studie ”Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730”. Daarna voltooide hij in 2003 een boek over ”De Friese orgels van 1500 tot 1750”. Nu ligt er een kloek boek over ”Overijsselse orgels uit de periode 1450 tot 1825”.