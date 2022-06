Juni is de Pride-maand. De maand bij uitstek waarin een zichzelf respecterend westers land laat zien hoe tolerant het is als het gaat over seksuele diversiteit. De lhbti-parades buitelen over elkaar heen. Bedrijven die graag meedeinen op de golven van de tijdgeest, geven hun logo’s tijdelijk een verfbeurtje in de kleuren van de regenboog.