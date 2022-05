Mijn lerares Arabisch was verbaasd. In het lesboek kwam een bedrijf voorbij dat Al-Durrah heette, en ik stelde een vraag over de betekenis van die naam. „Al-Durrah?” zei ze. „Dat is natuurlijk een verwijzing naar Mohammed al-Durrah.” Toen er bij mij nog steeds geen lampje ging branden, legde ze vertwijfeld uit: „Die jongen die door Israël werd vermoord!”