Heeft Rusland een schaamtecultuur?

Oorlog en eer gaan hand in hand. Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd. Er is immers niet zo veel eervols aan het kapotschieten van een stad als Marioepol of aan het doden van burgers op straat in een stadje als Boetsja. Toch is het concept van eer nooit ver weg op het slagveld. Kijk maar naar de vele hoge onderscheidingen die landen uitdelen voor in de strijd behaalde overwinningen, zoals de Medal of Honor in de Verenigde Staten en de prestigieuze Militaire Willems-Orde in Nederland.