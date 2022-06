Er ging een schok door me heen toen ik het jongetje op de camping zag rennen. Die blonde krullen. Het had zo onze oudste kunnen zijn toen die een jaar of anderhalf was. Nog een beetje wankel op de benen, maar levenslustig. En geobsedeerd kijkend naar de val voor hem. Zijn ouders renden achter hem aan. Alsof ze konden voorkomen dat hij te snel zou gaan.