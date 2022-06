De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten waarschuwt opnieuw voor 3-liter champagneflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial, omdat de drug MDMA erin kan zitten. Volgens de dienst zijn al vier mensen in Nederland ziek geworden na het drinken van de vervuilde champagne. In Duitsland is iemand eraan overleden.