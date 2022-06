De productie van de Nederlandse industrie is nog nooit zo hoog geweest als in april. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de gemiddelde dagproductie die maand met 13,7 procent op jaarbasis. Een maand eerder kwam de groei op nog geen 8 procent uit. Op maandbasis was sprake van 5,3 procent groei.