IATA: herstel luchtvaart houdt vaart ondanks problemen

Het herstel van de passagiersluchtvaart houdt vaart, ondanks de huidige operationele problemen op veel luchthavens. De internationale brancheorganisatie IATA zag de vraag naar tickets in april op jaarbasis met bijna 80 procent toenemen. De organisatie merkt op dat de vergelijking met een jaar eerder mank gaat vanwege de beperkingen door de coronapandemie. Ook in april dit jaar waren er nog restricties, zoals in China. Daarnaast zorgde de oorlog in Oekraïne voor verstoringen en problemen, mede door de sluiting van het Russische luchtruim voor veel maatschappijen.