Leraren in het voortgezet onderwijs trekken aan de alarmbel: het nakijken van de examens is een rommeltje en er is bijna geen controle op docenten die sjoemelen met punten. De noodkreet komt op de dag dat een deel van de vmbo’ers en alle havisten en vwo-leerlingen wachten op het verlossende telefoontje of ze geslaagd zijn of niet.