Een mensenmenigte bij de Kotel, de Westelijke (Klaag)muur in Jeruzalem, aan de westzijde van de plek waar de Tweede Tempel zich bevond. De foto is genomen tijdens Pesach, in april. Vele duizenden orthodoxe Joden, gehuld in gebedskleden, ontvingen de priesterlijke zegen („De Heere zegene u en behoede u...”; Num. 6), uitgesproken door de kohanim, mannen die stammen uit priesterlijke families. beeld EPA, Abir Sultan