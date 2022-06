Kabinet gaat schoolvakanties niet aanpassen vanwege corona

Het kabinet gaat de schoolvakanties van dit jaar niet aanpassen, schrijven ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Dennis Wiersma (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Mogelijk zou de zomervakantie worden ingekort, zodat leerlingen in de winter langer vakantie kunnen hebben. Mocht er dan weer een coronagolf zijn, dan zouden ze minder lessen missen. Maar het RIVM heeft geadviseerd dat de maatregel voor de gezondheid niet noodzakelijk is. Er is bovendien veel discussie over.