De Duitser Manfred Weber is de nieuwe voorzitter van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP), waarbij ook het CDA is aangesloten. De 49-jarige Weber van de conservatieve Beierse CSU leidt al jaren de machtige EVP-fractie in het Europees Parlement. Hij werd zonder tegenkandidaten verkozen op een partijcongres in Rotterdam met ongeveer 90 procent van de geldig uitgebrachte stemmen.