Het tekort aan kunstmest en tarwe door de oorlog in Oekraïne is volgens voorzitter Macky Sall van de Afrikaanse Unie „alarmerend” voor de voedselvoorziening in Afrika. In een videogesprek met de EU-leiders tijdens een top in Brussel riep hij op tot internationale coördinatie om een catastrofe te voorkomen en vroeg hij „massieve financiële en technologische investeringen” om in Afrika meer en beter te kunnen produceren.