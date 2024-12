Justitieministers EU voor strenger straffen kindermisbruik

Deze landen onthielden zich van stemming, wat in Brussel als tegenstem geldt. Net als België, Luxemburg, Finland en Letland vinden zij het akkoord „niet ambitieus genoeg” als het gaat om toestemming voor seksuele handelingen door kinderen die seksueel meerderjarig zijn.

Het conceptvoorstel van de Europese Commissie beschrijft duidelijk wanneer er geen sprake kan zijn van toestemming. De Raad van ministers heeft essentiële delen van deze tekst geschrapt, aldus zeven landen in een gezamenlijke verklaring. „We betreuren het ten zeerste dat de meerderheid van de lidstaten zich niet kon vinden in een ambitieuzere aanpak”, stellen België, Finland, Ierland, Letland. Luxemburg, Slovenië en Zweden.

België, Luxemburg, Letland en Finland hebben uiteindelijk wel ingestemd met het akkoord, omdat er ook goede onderdelen in zitten. België en Letland hopen dat er alsnog een passage over het begrip instemming komt in de definitieve regels voor de lidstaten. Beide landen hopen dat dit tijdens de onderhandelingen met het Europees Parlement wordt geregeld.