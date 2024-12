Macron benoemt veteraan uit politiek centrum, Bayrou, tot premier

De boerenzoon Bayrou uit de Pyreneeën in het zuidwesten van het land is al meer dan veertig jaar actief in plaatselijke en nationale politiek. Hij is burgemeester van Pau en geldt als algemeen gerespecteerd. In de oppositie wordt hij weliswaar argwanend bekeken, omdat Bayrous Democratische Beweging (MoDem) in de volksvertegenwoordiging een trouwe bondgenoot van Macron is.