Europese Commissie zet humanitaire luchtbrug Syrië op

Het gaat om 50 ton aan gezondheidsvoorraden van de Europese Unie die via Dubai naar Turkije worden gevlogen en van daaruit in Syrië worden gedistribueerd. Daarnaast wordt 46 ton via Denemarken naar Turkije gebracht en aan Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie geleverd. Deze organisaties zorgen voor de distributie in Syrië. Het gaat om materialen voor gezondheidszorg, onderwijs en onderdak.