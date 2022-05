In Valkenburg aan de Geul zijn vrijdagmiddag vier mensen gewond geraakt toen een karretje van een attractie in het Sprookjesbos in de Limburgse stad omlaag viel. De gewonden zijn twee volwassenen en twee kinderen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De politie sprak aanvankelijk van zes gewonden. Ook was eerst sprake van twee gevallen karretjes.