„Een clash met het neonazisme was onvermijdelijk”, zei de Russische president dinsdag over Oekraïne tijdens zijn 9 meitoespraak. Die uitspraak van Poetin brengt een oud boek in herinnering: ”The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order”, in het Nederlands vertaald als ”Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 21e eeuw”. Dat boek is door zijn spannende voorspelling een keerpunt geweest in de politieke geschiedenis.