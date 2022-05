Het Duitse constitutionele hof, dat waakt over de toepassing van de grondwet, heeft alle bezwaren tegen de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel van de hand gewezen. Het hof acht de verplichting zich te laten inenten tegen Covid-19 niet in strijd met de grondwet. Het grondwettelijke basisprincipe dat elke burger een onaantastbaar lichaam heeft waar hij of zij uitsluitend zelf over gaat, wordt terzijde geschoven.