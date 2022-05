Droogte en verwoestijning plagen de omgeving van de Iraakse stad Karbala. Zand- en stofstormen kleuren de straten van het sjiitische pelgrimsoord geeloranje. Woensdag is het er zo’n 40 graden, voor donderdag wordt 42 graden verwacht. Het noorden van Irak heeft een steppeklimaat, en een smalle mediterrane strook in het opperste deel van het land. Karbala, in Zuid-Irak, kent een heet woestijnklimaat.