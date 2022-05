Oostenrijk is niet van plan zijn neutraliteit op te geven nu Finland en Zweden hebben besloten het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. „Deze vraag is voor Oostenrijk niet aan de orde”, zei kanselier Karl Nehammer in Praag op bezoek bij zijn Tsjechische collega Petr Fiala. De christendemocraat benadrukte wel dat Oostenrijk „volledig solidair” is met Oekraïne.