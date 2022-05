De Belgische viroloog Marc van Ranst denkt dat er in voorbereiding op een volgende coronagolf meer aandacht moet zijn voor de ic-capaciteit, ventilatie en het gebruik van mondmaskers. Dat zei hij tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Hij was uitgenodigd om te spreken over de lessen die Nederland van België zou kunnen leren, en kwam met een lange lijst aanbevelingen.