De ruim 260 Oekraïense soldaten die uit de staalfabriek Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol zijn geëvacueerd, zijn onderdeel van een uitruil. Dat bevestigde de onderminister van Defensie van Oekraïne, Hanna Maliar, in een videoboodschap op social media zonder verder in te gaan op de details.