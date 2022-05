D66 heeft vorig jaar na een onderzoek van bureau BING onterecht de indruk gewekt dat er geen sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag in een zaak uit 2015 en 2016. „Dat is onjuist”, zegt de partij. Het bestuur zet dit in een persbericht recht, en zegt met het slachtoffer, een oud-medewerkster, overeenstemming te hebben bereikt over „financiële compensatie”.