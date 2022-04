D66 verzwijgt grensoverschrijdend gedrag door prominent partijlid

De D66-partijtop houdt al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achter waarin staat dat een invloedrijk partijlid zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdende gedragingen. Dat blijkt uit schriftelijke communicatie die sinds vorig jaar circuleert in de partijtop en die in handen is van de Volkskrant. Ten minste vier D66’ers eisen opheldering en roepen op tot een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de partij.