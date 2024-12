Het Europese hof oordeelt binnenkort of Nederland vijftien maanden in plaats van de normale zes over het beoordelen van een asielaanvraag mag doen. Het vorige kabinet verlengde de beslistermijn omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst het werk niet aankon en de aanvragen zich opstapelden. Maar een Turkse asielzoeker stapte naar de rechter, die hem gelijk gaf. De Raad van State, die vervolgens het laatste woord moest spreken, vroeg de Europese rechter wat de Europese regels nu precies voorschrijven.

EU-landen mogen alleen langer de tijd nemen als ze worden verrast door „een snelle stijging (‘piek’)”, zegt de belangrijke adviseur van het hof. Bij een „geleidelijke toename” kan dat volgens deze advocaat-generaal niet. Een lidstaat kan zich ook niet beroepen op al bestaande achterstanden. Het hof is niet verplicht om het oordeel van de advocaat-generaal te volgen, maar doet dat wel vaak.