De KNAW heeft uitgerekend dat er 217 miljoen euro minder beschikbaar is voor jonge onderzoekers, 168 miljoen euro minder voor buitenlandse studenten en 112 miljoen euro minder voor onderzoek en innovatie. De langstudeerboete gaat niet door. KNAW-president Marileen Dogterom zegt in een verklaring „dat we ons innovatief vermogen hebben uitgehold en we onze reputatie in het buitenland verspeeld hebben. Dat we bovendien de kwaliteit van het onderwijs voor onze Nederlandse studenten verlaagd hebben, unieke studierichtingen voorgoed kwijt zijn en we in Nederland niet meer voldoende talent kunnen vinden om mee te denken over de oplossingen voor de problemen die de komende jaren op ons afkomen.”

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB bereikten woensdagavond een akkoord met oppositiepartijen CDA, SGP, ChristenUnie en JA21. De eerder aangekondigde bezuinigingen worden wat verzacht en sommige plannen zijn van tafel. Maar dat gebeurt door het geld van andere plekken te halen. Zo is er minder geld voor de bijscholing van medisch specialisten. Ook wordt overgebleven geld voor de ov-studentenjaarkaart hiervoor gebruikt. Door de steun van de vier oppositiepartijen is er niet alleen een meerderheid in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer.