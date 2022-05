Vredesactivist Mient Jan Faber is zondag overleden. Dat meldt vredesorganisatie Pax zondag. Mient Jan Faber verwierf als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) bekendheid als organisator van de grote demonstraties tegen de kernwapens in de jaren tachtig. Mient Jan Faber is 81 jaar geworden. Hij laat een vrouw, twee dochters en vijf kleinkinderen achter, zo meldt Pax.