Zutphens college en 35 omwonenden bij avond over asiellocatie

Zorgen gingen voornamelijk over „of iemands huis nog wel evenveel waard is, maar daarop kunnen we geen antwoord geven”. Wel kan de gemeente „effecten bij andere azc’s laten zien”, Verschure wil daar „zo open, eerlijk en transparant mogelijk in zijn”. Men hoeft volgens hem niet bang te zijn dat asielzoekers net als eerder in Ter Apel op het gras komen te liggen. „Hier is een gereguleerde stroom van aanwas.”

De avond was alleen voor genodigde omwonenden, anderen waren niet welkom in het oude stadhuis. Buiten was de sfeer was rustig. Eén vrouw had een Nederlandse vlag met ‘genoeg is genoeg’ bij zich. Volgens haar doet Zutphen al voldoende met een ander azc voor zevenhonderd mensen en de opvang van Oekraïners.

Voor de tweede cirkel van 250 omwonenden houdt Verschure donderdag met een andere wethouder een bijeenkomst. Over twee weken volgt een open online informatiemoment. Verschure verwacht zo „een groot bereik” te hebben, vragen kunnen via de chat worden gesteld.

Bij de nog te bouwen locatie aan de Boggelderenk kunnen asielzoekers, na een eerste aanmelding in Ter Apel, de eerste weken van hun asielaanvraag doorlopen. Er komt plek voor 250 mensen die daar gemiddeld drie en maximaal zes weken verblijven voor ze naar een regulier azc gaan.