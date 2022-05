Bij klussen in huis is duurzaamheid vaak niet het eerste waar een mens aan denkt. De aandacht is meer gefocust op de kleur van de kozijnen en het formaat van de tegeltjes. Maar iedereen kan wat doen om het milieu minder te belasten. Gebruikte kwasten niet onder de kraan schoonmaken, bijvoorbeeld. En een sopje met lijm- of verfresten niet zomaar door de gootsteen spoelen.