In economie is haasje-over geen leuk spelletje

Het is elf jaar geleden dat de Europese Centrale Bank (ECB) voor het laatst de rente verhoogde. Belangrijke overweging destijds was de dreiging van een loon-prijsspiraal. Toenmalig president Jean-Claude Trichet sprak in een toelichting in april 2011 van een „zeer, zeer sterke boodschap voor alle partijen die betrokken zijn bij het vaststellen van lonen en prijzen.” Hij waarschuwde dat zij de oplopende kosten van energie en voedsel niet moesten doorberekenen, want dan zou een haasje-over-effect ontstaan met als resultaat een almaar hogere inflatie. Die bedroeg toen 2,6 procent. „Wij zullen dat niet tolereren”, benadrukte de Fransman. Ofwel: we zullen niet aarzelen de rente dan verder op te trekken. In juli gebeurde dat inderdaad nog een keer. Vier maanden later trad zijn opvolger Mario Draghi aan en onder diens regie werd meteen het pad omlaag ingeslagen.