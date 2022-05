Deskundigen denken dat de last die Nederlandse consumenten krijgen van het Europese plan te stoppen met Russische olie mogelijk meevalt. Marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers en ING-econoom Rico Luman denken dat de olieprijs nu al hoger is omdat wereldwijd al rekening werd gehouden met een boycot van olie uit Rusland. Als die boycot er dan uiteindelijk is, kan het prijseffect meevallen.