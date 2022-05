Bij een transportbedrijf aan de Maasdijk in het Gelderse Poederoijen is maandag een zeer grote brand uitgebroken. Korpsen uit de wijde regio rondom het dorp in de Bommelerwaard bestrijden de brand. De brandweer heeft de elektriciteit in de directe omgeving van de brandende loods afgesloten uit veiligheidsoverwegingen.