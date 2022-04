Chaos rond kookolie wordt erger door exportban Indonesië

De voorraad bak- en braadolie, die mede door de oorlog in Oekraïne onder druk staat, wordt steeds kleiner. Indonesië is het laatste van een reeks landen dat aangeeft de export van bakolie te verbieden vanwege plaatselijke tekorten en oplopende prijzen. Indonesië is goed voor meer dan een derde van de wereldwijde export van plantaardige olie. China en India behoren tot de grootste kopers. Kenners van Rabobank spreken van een grote klap.